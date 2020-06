Jerami Grant non eserciterà la player option, sarà free agent

Dopo una grande stagione – o almeno fino a quell’11 marzo – con i Denver Nuggets, l’ala Jerami Grant ha deciso di non esercitare la player option da 9.3 milioni per il prossimo anno. Grant sarà quindi free agent e, salvo sorprese, cambierà squadra.

I Nuggets, infatti, hanno un cap abbastanza bloccato – già 100 milioni per otto giocatori – ed è quasi impossibile che riescano ad offrire un rinnovo a Grant ad almeno 15 milioni a stagione.

“Di sicuro non eserciterò l’opzione da 9 milioni”, ha detto Grant a Yahoo Sports. “So di valere di più e mi guarderò intorno, sebbene non escludo il ritorno a Denver. Ne parlerò con la dirigenza appena possibile e, se ci sarà il modo di tornare ai Nuggets, sarà sicuramente una delle opzioni che terrò in considerazione”.

Prima dello stop a causa del Coronavirus, Jerami Grant aveva medie di 11.6 punti in soli 22′ in uscita dalla panchina.