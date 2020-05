Jerry Sloan, un vincente senza anelli

Jerry Sloan si è spento a 78 anni. È stato capace di cambiare l’NBA, ma ciò che lo rende davvero speciale è che lo abbia fatto senza cambiare mai sé stesso, per oltre 22 stagioni da coach degli Utah Jazz.

La sua carriera sui campi dell’NBA ebbe inizio nel 1965, quando ancora indossava canotta e pantaloncini, e fu scelto dai Baltimore Bullets, con i quali giocò una sola stagione; l’anno successivo passò ai Chicago Bulls, dove restò per altre 10 stagioni, incarnando lo spirito di irriducibile difensore, “Original Bull”, tanto da vedersi poi ritirata la sua maglia numero 4, la prima nella storia della franchigia.

Un paio d’anni dopo il suo ritiro da giocatore tornò ai Bulls in veste prima di assistente e poi di coach, ma sulla panchina di Chicago non riuscì a raggiungere risultati soddisfacenti e fu licenziato.

Dopo averlo avuto come scout e assistant coach a Utah, Frank Layden lasciò la panchina degli stessi Jazz nel 10988 e nella nuova veste di Presidente affidò il suo vecchio ruolo a coach Sloan. Una panca che gli deve essere sembrata comoda, visto che c’è rimasto seduto per oltre 22 stagioni.

Sloan lasciò Utah a metà della sua 23 ͣ stagione con i mormoni, probabilmente a causa di dissapori con Deron Williams e una mancanza di supporto nei suoi confronti da parte della dirigenza dei Jazz: “I forced myself out” dichiarò, da uomo serio e pragmatico qual era.

Aveva portato gli Utah Jazz a 19 partecipazioni ai Playoffs, di cui 15 consecutive: solo dal 2003 (anno del ritiro di Stockton e della firma di Malone coi Lakers) al 2006 mancò la post-season, e firmò solamente una stagione con record negativo (la 2004/05, chiusa con 26-56).

1223 è il numero di vittorie degli Utah Jazz con lui al comando, numero che è stato formalmente ritirato dalla società in suo onore.

Il fatto che la proprietà dei Jazz fosse gestita da – e come – una famiglia, i Miller, ha aiutato a far sì che la guida tecnica rimanesse sempre in mano allo stesso uomo, quel coach dal profilo brusco ma in realtà sempre molto disponibile, che aveva un’idea precisa di come si dovesse giocare. La motion offense di coach Sloan è oggettivamente una delle cose più belle che si siano viste su un campo da basket negli ultimi 30 anni, un ingranaggio perfetto che deve molto ai suoi componenti (la suddetta premiata ditta Stockton & Malone su tutti), tanto quanto si può dire l’opposto. Ha favorito l’espressione del pick ‘n roll ai suoi massimi livelli di sempre, quando ancora era ben lontano dall’essere quell’espediente tattico che vediamo oggi.

Jerry Sloan rendeva perfettamente l’idea di “andare al lavoro”, con il suo modo di fare a bordocampo e la ferrea sistematicità del suo gioco e del suo modo di allenare; emblematica è la sostituzione del titolare Stockton con la sua riserva, inderogabilmente a 5 minuti dalla fine del primo periodo, cascasse il mondo.

Nonostante una carriera a dir poco invidiabile, Sloan non ha mai vinto il titolo di Coach dell’anno, così la sua induzione nella Hall of Fame nel 2009 si può vedere come una specie di Oscar alla Carriera di morriconiana memoria.

Negli ultimi 50 anni, i coach che sono rimasti con la stessa squadra per almeno 9 stagioni consecutive sono 15, e solo 4 di loro non hanno mai vinto almeno un campionato con quella franchigia: Doug Moe (11 anni a Denver), Don Nelson (11 anni a Milwaukee), Flip Saunders (10 anni a Minnesota) e lui, Jerry Sloan, con le sue 22 stagioni a Utah.

Per rimanere sulla panchina della stessa squadra per oltre 22 anni senza mai vincere un anello, bisogna certamente essere un coach speciale. Un coach capace di cambiare l’NBA, semplicemente andando al lavoro ogni giorno.