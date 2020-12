JJ Barea verrà tagliato dai Dallas Mavericks nonostante il contratto garantito

Pochi giorni fa i Dallas Mavericks avevano firmato il play veterano JJ Barea con un annuale al minimo salariale da 2.6 milioni. Tuttavia non era altro che una mossa di Cuban per rendere grazie al play tascabile per le undici stagioni in maglia Mavericks.

Il contratto di Barea verrà pagato interamente dai Mavs. Intanto il play spera di trovare una squadra che gli dia la possibilità di giocare. Se non dovesse accadere, è molto probabile che si ritirerà.

Ora Dallas ha il roster completo con 15 giocatori garantiti e due two-way player.