Joakim Noah: “Con quel Rose il titolo sarebbe stato nostro”

Il lungo francese Joakim Noah è intervenuto al podcast Pardon My Take e ha detto che i suoi Bulls erano da titolo.

“Ripenso sempre a quel giorno (in cui Rose si è infortunato). Non c’erano dubbi, eravamo i più forti: nessuno avrebbe potuto batterci”, le sue parole.

Chicago perse la sua stella in gara-1 della serie di primo turno Playoffs 2012 contro Philadelphia, che poi chiuse la serie sul 4-2. Da lì Rose non tornò più quello di prima e i sogni di Chicago si spensero definitivamente. Il titolo NBA lo vinsero i Miami Heat dei Big Three, in finale contro gli Oklahoma City Thunder.