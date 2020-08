Joe Harris è partito da Orlando subito dopo gara-2

Joe Harris ha giocato una grande gara-2, conclusa con il record in carriera di rimbalzi. Ma subito dopo la sconfitta con i Raptors ha lasciato la “bolla” per motivi famigliari e la sua stagione è probabilmente finita.

Dopo tutte le assenze dei Nets, si aggiunge pure quella di Harris. Brooklyn è sotto 2-0 con Toronto e non avrà il suo #12 per almeno quattro partite. Potrebbe tornare a disposizione per gara-6 o gara-7, ma sembra difficile che i campioni NBA in carica allunghino la serie così a dismisura. Il suo posto dovrebbe prenderlo Jamal Crawford, ma attualmente è infortunato e non sembra pronto a tornare in campo.

Harris quest’anno ha tenuto medie di 14.5 punti, 4.3 rimbalzi con il 42% abbondante dall’arco.