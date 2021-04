Due veterani NBA stanno cercando di vivere una “seconda vita” dopo un lungo periodo lontano dalla Lega. Compagni nelle ultime partite di qualificazione a FIBA Americup con la nazionale statunitense, Joe Johnson ed Isaiah Thomas stanno cercando di tornare in NBA.

Il primo svolgerà nelle prossime ore un provino con i Milwaukee Bucks, mentre il play tascabile non verrà confermato dai Pelicans dopo la scadenza del suo contratto di 10 giorni. Tuttavia lo spogliatoio e tutta l’organizzazione è contentissima di Isaiah Thomas ed è possibile che entro le prossime due settimane – termine ultimo per poter firmare un giocatore – New Orleans gli dia un altro contratto decadale, oppure lo firmi per il resto della stagione. Ora non vuole rifirmarlo per non sforare la luxury tax, se ne riparlerà a fine aprile.

Here is what a sample timeline would look like for New Orleans to stay under the tax and sign 2 players:

4/27- 1 Ten-Day Contract (now $142,805 below)

5/11- Can sign 2 players ($66,599 each) to a rest of the season contract https://t.co/U63jt8ikDa

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) April 13, 2021