John Collins: “Valgo il rinnovo al massimo salariale”

Il giocatore degli Atlanta Hawks, John Collins, è stato intervistato da The Athletic e ha rivelato che si sente pronto per un rinnovo al massimo salariale.

In estate Collins potrebbe prolungare con Atlanta per cinque anni a 181 milioni, con il contratto che partirebbe dal 2021/22 (il prossimo anno sarà l’ultimo del suo contratto da rookie) e finirebbe nel 2026. Tuttavia gli Hawks punteranno ad un rinnovo simile a quello di Sabonis, che la scorsa estate ha firmato un 77×4. Se non trovasse l’accordo estivo, Collins diventerebbe poi free agent a luglio 2021, potendo quindi firmare con chi vuole.

Dopo la sospensione di 25 partite ad inizio anno, Collins sta tenendo medie di 21.6 punti, 10 rimbalzi e 1.6 stoppate e sta tirando con percentuali del 55% dal campo, il 40% da 3 e l’80% ai liberi.