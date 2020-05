John Wall: “Sono guarito al 110%”

John Wall ha assicurato di essere finalmente sano, dopo due sfortunatissimi anni.

“Sono guarito al 110%, sto lavorando per tornare in campo pronto più che mai”, ha affermato ieri sera in una call Zoom con vari media statunitensi. “Sono concentrato su un unico obiettivo, cioè tornare in campo e vedere quanto Brad è migliorato e quanto la squadra è cresciuta. Abbiamo fatto dei cambi nell’organizzazione per prepararci per la prossima stagione. Vediamo cosa siamo in grado di fare”.

Wall si è rotto il tendine d’Achille a dicembre 2018 e, quando sembrava pronto a rientrare, ha avuto una ricaduta che gli ha fatto saltare altri 12 mesi. La prossima stagione NBA dovrebbe iniziare a Natale (il training camp a novembre) e quindi John Wall sarà tornato, si spera, finalmente in forma.

Il contratto faraonico di John Wall durerà altri tre anni per un totale di 143 milioni (player option da 47.4M nel 2022/23). Ha lo stesso tipo di contratto del suo compagno di reparto Bradley Beal (100M totali con player option da 37.3M nell’ultimo anno).