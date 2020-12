Jokic, Mills e Dort: numeri da record in carriera

Alcuni record nella notte NBA appena trascorsa.

Partiamo da Nikola Jokic che ha fatto registrare un’altra super tripla doppia nella vittoria dei suoi Nuggets su Houston. Il centro serbo ha smazzato 18 assist, nuovo record in carriera. Per lui anche 19 punti e 12 rimbalzi in quella che è la 42ª tripla doppia della sua carriera.

Poi tocca a Patty Mills, che ieri contro i Pelicans ha giocato la sua 600ª partita in maglia Spurs, come altri nove: Bowen, Duncan, Ginobili, Gervin, Parker, Elliott, Johnson e Robinson. “È uno dei migliori Spurs di tutta la storia”, ha detto Popovich. Il play australiano è in scadenza a fine anno, ma sembra strano che possa lasciare i neroargento.

Infine Luguentz Dort, che oggi ha sorpreso sbagliando solo due tiri e chiudendo con il career high a quota 26. Ha segnato anche la tripla dell’ultimo vantaggio OKC, prima del canestro decisivo di Mitchell a 7″ dal termine. Per l’esterno di origine haitiana 4/4 da 2 e 5/7 da 3.