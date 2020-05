Jon Leuer si ritira a soli 31 anni

Jon Leuer ha deciso di ritirarsi a soli 31 anni, dopo che da una stagione era lontano dalla NBA a causa di continui infortuni.

Dopo aver frequentato Wisconsin, venne scelto dai Bucks ma giocò solo una stagione (caratterizzata dal lockout). Poi Houston, Cleveland, Memphis e Phoenix, prima di finire ai Pistons, con i quali nel 2016 firmò quadriennale da 41 milioni. Prima del suo ultimo anno venne ceduto ai Bucks che però lo tagliarono subito e spalmarono i 10.5 milioni che restavano nei successivi tre anni. Percepirà, quindi, da Milwaukee 3.2 milioni a stagione fino al 2022.

Per lui un totale di 390 partite NBA (13 nei Playoffs) a circa 6 punti e 4 rimbalzi di media in 15′ di utilizzo. 24 punti (primo anno a Detroit) e 14 rimbalzi (due volte con i Suns) sono i suoi record in carriera in una partita.