Jonathan Isaac potrebbe tornare stanotte, dopo 2 anni di stop

Jonathan Isaac, ala degli Orlando Magic e sesta scelta assoluta del Draft 2017, potrebbe tornare in campo a oltre 2 anni dall’ultima sua gara in NBA, datata 2 agosto 2020.

Isaac è reduce da un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a questo lunghissimo stop, la settimana scorsa ha giocato 3 partite in G-League e secondo Shams Charania potrebbe tornare a calcare un parquet NBA stanotte, nella gara dei suoi Magic contro Boston.