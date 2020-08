Jonathan Isaac si rompe il crociato, lungo stop per lui

Jonathan Isaac era salito all’onore della cronaca per aver deciso di non inginocchiarsi nella prima partita di questa ripresa NBA perché secondo lui non era il modo giusto per combattere questa battaglia per i diritti dei neri.

Ora purtroppo si parla di lui per l’infortunio occorso stanotte nella bella vittoria dei suoi Magic contro Sacramento: rottura del crociato nel ginocchio sinistro e lunga riabilitazione in arrivo, intorno ai 9 mesi. È possibile che salti anche la prossima stagione.

Aveva già saltato le prime 31 gare stagionali, sempre per problemi al ginocchio, ma nelle altre 32 disputate ha tenuto medie di circa 12 punti e 7 rimbalzi, oltre a 2.3 stoppate e 1.6 rubate.