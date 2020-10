Jonathon Simmons firma in Cina, c’è opzione d’uscita per la NBA

Jonathon Simmons lascia la NBA dopo cinque anni e firma in CBA cinese con i Liaoning Flying Leopards, squadra di Lance Stephenson, i quali gli hanno offerto un ricco contratto. C’è un’opzione di uscita dal contratto nel caso una franchigia NBA gli offrisse un contratto garantito.

Simmons è un’ala di 31 anni che dopo molte stagioni in G League venne notato da Popovich che gli fece fare un grande salto nei due anni agli Spurs. Firmò poi un triennale con Orlando ma venne scambiato a febbraio 2019 a Philadelphia. Venne poi girato a Washington, che lo tagliò (solo un milione garantito dei 7.7 previsti). Nell’ultimo anno ha giocato qualche partita con i Santa Cruz Warriors della G League.

Per lui 258 gare NBA con 8.3 punti in 20′ di media. Nella prima stagione ai Magic quasi 14 di media, unico anno in cui ha sforato la doppia cifra.