Jordan Clarkson era l’obiettivo primario degli Utah Jazz di questo mercato. Sono riusciti a convincerlo con un quadriennale da 52 milioni!

In 42 partite con Utah dopo lo scambio fatto con i Cavs, il #00 ha segnato 15.6 punti spesso alzandosi dalla panchina. Arma importante per coach Snyder, non si muoverà per i prossimi quattro anni!