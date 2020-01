Jordan, Kobe e LeBron, la storia recente della NBA.

Il mondo del basket ha un epicentro assoluto che si trova negli Stati Uniti d’America. Il campionato nordamericano, in tutto il pianeta conosciuto come NBA, è da sempre il palco principale dello spettacolo della palla a spicchi. Non è infatti un caso che la nazionale a stelle e strisce si sia sempre imposta nei tornei internazionali quando disponeva dei suoi migliori elementi. Tra essi ve ne sono alcuni che hanno scritto la storia recente di questo sport, dagli anni ’80 ai giorni nostri. Partendo da Michael Jordan, sua Maestà, a LeBron James, passando per Kobe Bryant.

Il volo di Jordan

“I believe I can fly” recita il ritornello di una famosa canzone utilizzata nel film di culto Space Jam nel quale Michael Jordan entrava nel cuore dei bambini di tutto il mondo. Guardia di 1,98 m, il grande trascinatore dei Chicago Bulls è per molti il più grande giocatore di basket di sempre. Memorabile la sua prestazione durante una finale contro gli Utah Jazz quando, nonostante i 38 gradi di febbre e le pessime condizioni per via di un presunto avvelenamento, fu in grado di portare i suoi alla vittoria. Vincitore di sei anelli NBA con i Bulls dal 1991 al 1998, MJ sarebbe diventato testimonial assoluto della marca statunitense Nike, che ha creato per lui una linea di abbigliamento sportivo personalizzata e che ha da poco firmato un accordo con il promettente sloveno Luka Dončić. Abilissimo nel tiro, ma soprattutto dotato di un’elevazione strepitosa che gli è valsa un iconico riconoscimento proprio da parte della marca di indumenti, Jordan ha creato uno spartiacque nella storia del basket mondiale, diventando il primo giocatore mediatico a 360 gradi. Dopo di lui in tanti hanno provato a seguirne l’esempio, ma solo in due ci sono andati vicino.

Kobe, Black Mamba eterno

Il primo a sfiorare la grandezza di Michael Jordan è stato Kobe Bryant. Cresciuto in Italia dove seguì il padre tra Reggio Calabria e Reggio Emilia, Kobe somigliava molto a Jordan per la stazza e la capacità di arresto e tiro in corsa. Ai Los Angeles Lakers dal 1996 al 2016, il cosiddetto Black Mamba era una delle principali figure della marca sportiva Adidas e ha inanellato una serie di record impressionanti in carriera. Tra questi spicca sicuramente il record di 81 punti messi a referto in una sola partita, quella contro Toronto nel 2006. Con lui e Shaquille O’Neal, i Lakers vissero un’epoca d’oro nella quale lo stesso Kobe portò a casa ben cinque titoli di campione NBA. Nel campionato attuale i gialloviola sono tra i favoriti alla vittoria come si può evincere dalle scommesse online di Betway con una quota di 4,2 il 22 gennaio. E proverà a farlo LeBron James nel ricordo di Kobe, scomparso pochi giorni fa in un drammatico incidente in elicottero, un episodio che, sfortunatamente in questo caso, lo renderà per sempre una leggenda per tutti gli amanti di questo sport.

LeBron, classe e potenza

Già acclamato nei tornei del college, LeBron James ha avuto fin da piccolo le stimmate del campione. Dotato di una forza sovrumana e di un talento assoluto, il classe 1984 detiene il record di miglior marcatore di sempre nei playoff NBA superando lo stesso Michael Jordan. Dopo aver vinto due campionati con i Miami Heat e uno con i Cleveland Cavaliers, LeBron è stato chiamato dai Lakers per far tornare a brillare la franchigia californiana. Il crollo vertiginoso in seguito al ritiro di Kobe ha letteralmente stravolto una delle piazze più importanti della NBA, ma l’arrivo di James ha dato una ventata d’aria fresca allo Staples Center. Campione olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012, LeBron rappresenta il perfetto mix tra classe e potenza: la sua varietà di gioco è enorme e le sue alternative offensive svariate. La sua completezza gli permette di poter giocare sia dall’esterno sia in zona pitturata, settore nel quale sfrutta molto la sua forza fisica. Nonostante non sia più giovanissimo, LeBron non pensa affatto al ritiro, anzi vuole continuare a scrivere la storia del basket con i Lakers.

Da Jordan a James, passando per Kobe, il basket NBA ha lasciato un’eredità di fenomeni che continuerà a far parlare di sé anche in futuro.