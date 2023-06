Jordan vende la sua quota di maggioranza degli Charlotte Hornets

By

Michael Jordan chiude la sua attività di proprietario di maggioranza degli Charlotte Hornets dopo 13 anni e vende le sue quote a un gruppo guidato da Gabe Plotkin e Rick Schnall, a una cifra intorno ai 3 miliardi di dollari (le aveva acquistate a 275 milioni).

Plotkin era già in possesso di alcune quote di minoranza degli Hornets e diventerà di fatto il nuovo proprietario di maggioranza; Jordan continuerà in ogni caso a dirigere le prossime operazioni di Charlotte al Draft e all’apertura della free agency, e terrà una quota minoritaria della società.

Gli Charlotte Hornets hanno la scelta #2 del prossimo Draft.