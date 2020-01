Josh Richardson: “Ci manca la voglia di gareggiare”

Josh Richardson ha risposto alle domande dell’insider Keith Pompey del The Inquirer adducendo a problemi di spogliatoio per quest’inizio di stagione altalenante come quello dei Sixers, travolti ieri dai Pacers.

“Credo che manchi senso di responsabilità in spogliatoio e pure la voglia di gareggiare: quando siamo scesi in campo per vincere abbiamo battuto chiunque (come i Bucks a Natale) ma se scendiamo in campo solo per giocare spesso perdiamo: è proprio lì che dobbiamo ritenerci responsabili di quello che abbiamo fatto, invece non accade. Dobbiamo tutti fare un salto in avanti, me compreso”, ha detto il #0 ex Miami Heat.

I Sixers hanno cambiato nove giocatori su 17 in estate, ma restano molti dei problemi degli anni passati, cioè mancanza di responsabilità e di ammissione di colpa nelle sconfitte. Richardson ha rivelato che ogni giorno in spogliatoio si parla di questo problema, poi però non viene tradotto in campo, se non a volte. Invece in NBA bisogna essere costanti, viste le molte partite ravvicinate.

Dello stesso avviso di Josh Richardson sono anche Simmons e Harris, sebbene in modo leggermente più distaccato: “Dopo la pessima partita contro Indiana è difficile sedersi ed ammettere di chi è la colpa. Siamo tutti colpevoli. La cosa difficile è riuscire ad unirsi in queste difficoltà per spronarci a fare meglio. È un percorso lungo, saremo pronti quando ci sarà bisogno di essere uniti”, hanno detto l’australiano ed il #33.