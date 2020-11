Come riportato da Shams Charania, Jrue Holiday potrebbe lasciare i New Orleans Pelicans, con molte contender interessate alla guardia. Su di lui ci sarebbero di sicuro i Brooklyn Nets, in cerca di una terza stella da affiancare a Durant ed Irving, i Dallas Mavericks ed i Denver Nuggets. Nell’ultima stagione, Holiday ha registrato 19 punti di media, con 6.7 assist e 4.8 rimbalzi.