I Knicks avrebbero dovuto fare i conti con Julius Randle in estate. Ma non pensavano certo di avere un All Star, un probabile giocatore più migliorato e forse un All-NBA. Pensavano che quei soli 4 milioni garantiti nel suo ultimo anno di contratto a 19.8 fossero un’ottima notizia in caso di scambio per ricevere una prima scelta e dei buoni giocatori in cambio.

Ed invece quei 19.8 milioni sono “pochi” rispetto a quanto avrebbe potuto chiedere, ma resta solo l’inizio di un sodalizio che potrebbe durare per ulteriori 5 anni. Infatti questa estate i Knicks potrebbero blindarlo con un quadriennale al massimo salariale da 106 milioni, che partirebbe dal 2022/23 cioè alla scadenza dell’attuale contratto. L’ultimo anno potrebbe essere player option così da aver la possibilità di uscire al decimo anno in NBA: dopo 10 stagioni di carriera, infatti, si può ambire al contratto al supermassimo salariale.

Julius Randle è ovviamente alla migliore stagione in carriera con 24.1 punti, 10.2 rimbalzi, 5.9 assist, tirando 42% dall’arco e 52.3% di percentuale reale. I New York Knicks dovrebbero affrontare Atlanta nel primo turno Playoffs.