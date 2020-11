Kamala Harris, da Oakland alla Casa Bianca: l’omaggio di Stephen Curry

Kamala Harris è diventata la prima donna vicepresidente degli Stai Uniti, nonché la prima di origine nera e di origine asiatica – i suoi provengono da Jamaica e India.

Ma lei è nata e cresciuta a Oakland, città che fino a qualche anno fa ha ospitato i Golden State Warriors, una delle squadre più forti di sempre in NBA. Alcune volte si è vista a bordo campo per vedere Curry & co, inoltre ha spesso scritto messaggi social riguardo alla franchigia. E allora Stephen Curry le ha subito voluto regalare una maglia City Edition (che quest’anno ricorda proprio il passato a Oakland) con dedica del #30.

Per Kamala. Dalla Bay Area -> DC. Congratulazioni! Stephen Curry #30