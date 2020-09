Keith Williams: “Markelle Fultz? Non era rotto, aveva solo paura delle critiche”

Markelle Fultz si è inventato tutto per scappare dalle critiche. È questa sostanzialmente la tesi di Keith Williams, il preparatore che all’epoca lo seguiva ai Sixers e che lo allenava da quando aveva 7 anni.

Intervenuto al podcast “The No Particular Hurry“, il conduttore Dave Early gli ha chiesto direttamente se crede che Fultz abbia mai avuto un infortunio:

No. Piuttosto penso che si ritrovò a fare quello che le persone intorno a lui gli consigliarono di fare. Era un ragazzo giovane. Sarà stato strano per lui perché fino a quel momento doveva ascoltare solamente me, per quanto riguardava la pallacanestro, mentre poi si è ritrovato con molte persone intorno, e io non c’ero. Nascondersi per lui è stata la cosa migliore e con quest’atteggiamento è cambiato anche come persona. Ha paura delle critiche, quindi preferisce nascondersi.

Fultz è stato scelto con la prima chiamata al draft 2017, prima di All Star come Tatum, Adebayo e Mitchell, ma anche giocatori come Fox, Ball o Collins. Nell’anno da rookie ha giocato 14 partite, di cui solo quattro all’inizio. Nel secondo anno cambiò poco e decise di essere visitato da una specialista alla spalla. I Sixers provarono a recuperarlo, ma fu lui stesso a chiedere la trade, e puntuale arrivò nel febbraio 2019.

Markelle Fultz ha tenuto medie di circa 12 punti e 5 assist in questa stagione regolare con i Magic, giocando bene anche nelle cinque gare di Playoffs contro i Bucks. Ora ad Orlando può concentrarsi sulla pallacanestro senza quella pressione che in una franchigia storica come Philadelphia si sente ogni giorno di più.

I Magic hanno esercitato la team option da 12.3 milioni, ma a fine stagione 2020/21 sarà restricted free agent nel caso in cui Orlando gli allungherà la qualifying offer da 16 milioni, altrimenti sarà libero di accasarsi altrove.