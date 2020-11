Kelly Oubre vola agli Warriors, accordo imminente

Potrebbe cambiare ancora casacca Kelly Oubre Jr., la terza in meno di una settimana. Il prodotto di Kansas Jayhawks, arrivato ad Oklahoma City nell’ambito dell’affare che ha portato Chris Paul ai Suns, sta per diventare un giocatore dei Golden State Warriors. I contatti tra le due franchigie sono avviatissimi e l’ala ex Phoenix è pronta a sbarcare in California. Resta da chiarire cosa riceverà OKC per la chiusura dell’affare.

Come chiarito da Adrian Wojnarowski via Twitter, Golden State assorbirà il contratto di Oubre Jr. da 14,4 milioni di dollari nella loro trade exception di 17,2 milioni.