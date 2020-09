Kemba Walker fa mea culpa: “Non sono stato aggressivo abbastanza”

Kemba Walker ha fatto innamorare molti tifosi dei Celtics in questi Playoffs, almeno fino a gara-3. Stanotte però le cose non sono andate benissimo, visto che ha chiuso con 15 punti e soli 9 tiri tentati, ma 1/6 da 3 punti (Boston ha chiuso 7/35 totale).

“Dovevo essere più aggressivo, non lo sono stato abbastanza. Ad essere onesti, è davvero inaccettabile per me: non posso prendermi solo nove tiri, non posso accettare questa cosa”, ha detto a ESPN nel postpartita. Male al tiro anche le altre guardie, con Brown da 4/18 e Smart da 2/8.

“Non volevamo certo ritrovarci in questa situazione giocando così. Abbiamo bisogno di trovare una via d’uscita, dobbiamo resettare e giocare meglio. Devo giocare meglio e fare in modo che io ed i miei compagni saliamo d’intensità. È dura ma farò di tutto per farcela”, ha concluso Kemba Walker.

Gara-5 è prevista alle 00.30 italiane tra lunedì e martedì, con Boston ancora orfani di Gordon Hayward.