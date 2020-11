Kenyon Martin: “Nella NBA di oggi Andrea Bargnani sarebbe una superstar”

Kenyon Martin è passato qualche giorno fa dalla gioia di avere il figlio scelto al draft NBA, a scrivere un lungo ed interessante pezzo su Basketball News su come sia cambiata la fisicità NBA.

E ha parlato anche del nostro Andrea Bargnani, portandolo ad esempio. È già il secondo ex giocatore NBA che parla del “Mago” come di un pioniere dell’attuale pallacanestro, in avanti nei tempi.

Bargnani è stato per poco tempo anche compagno di Martin ai New York Knicks nel 2013-14. riprendendo le parole di un altro ex NBA: “Sono d’accordo con le parole di David West. Noi eravamo soliti riempirlo di botte e lui non ne voleva neanche un po’. Nella NBA di oggi, invece, nessuno sarebbe fisico con lui. Questo gli permetterebbe di essere una superstar. Se dovessi fare un paragone sarebbe un Joel Embiid”