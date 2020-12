Kevin Durant: “Ho lavorato tanto per tornare. Harden un amico, ma mai parlato di giocare ai Nets”

Kevin Durant ha parlato dopo molti mesi, alla vigilia del suo ritorno in campo. In questi giorni stanno iniziando tutti i training camp – all’inizio saranno con lavoro individuale – e il ritorno di KD in campo è lontano solamente tre settimane.

Durant si è rotto il tendine d’Achille alle NBA Finals 2019. Un anno e mezzo dopo è pronto per scendere in campo, per la prima volta con la maglia dei Brooklyn Nets.

A SNY.tv ha parlato del suo infortunio. “Sono concentrato a fare del mio meglio, continuando a lavorare. La gente sottovaluta l’infortunio che ho avuto. Re-imparare a camminare, a correre, a saltare, a fare certi movimenti che facevi prima, sono tutti traguardi che la gente dà per scontato. Il tendine d’Achille è uno dei legamenti più forti del nostro corpo e quando si rompe rimetterlo a posto necessita di tanto tempo”.

Sulle voci di Harden ai Nets. “Lontano dai riflettori e da questa m**da sono stato molto bene. Sinceramente Harden è un amico e ho sentito quelle voci, ma non abbiamo mai parlato di giocare insieme qui a Brooklyn. Ormai ognuno può scrivere quello che vuole e se ha seguito la voce si spande velocemente. Non so da dove siano partite quelle chiacchiere, ma anche fosse lascio alla dirigenza tutti i vari movimenti di mercato”.

A riguardo, Shams Charania di The Athletic è intervenuto al podcast di Conplex “Load Management”. Ha ammesso che i Nets non hanno mai fatto offerte a Houston per Harden e ai Pelicans per Holiday perché non vogliono inserire Caris LeVert. Per le due superstar Irving e Durant, LeVert è una parte importante della squadra e non vorrebbero privarsene, se non per una superstar. Però i Rockets chiedono di più di LeVert come pedina principale dello scambio.