Qualche giorno dopo la grande partita giocata contro gli Heat (25 punti), Kevin Love è intervenuto nel podcast del giornalista di Yahoo Sports Chris Haynes. Ha parlato di tanti temi, ma ha avuto molto risalto le belle parole spese per i Blazers.

“Chi non vorrebbe giocare con Dame Lillard? Ma anche CJ, Melo e gli altri. Io amo Portland, quando la gente mi chiede da dove vengo io dico Portland, città dove sono cresciuto. Sono nato a L.A, ma Portland è nel mio cuore perché lì ho passato tutti i miei anni formativi.

Se a fine carriera dovesse capitare di vestire la maglia dei Blazers per una stagione, o anche solo sei mesi, sarebbe davvero speciale”, ha detto Kevin Love.

Per i prossimi due anni Cleveland deve pagargli 60 milioni ed ogni dollaro è garantito fino a giugno 2023.

I Cavs lo taglieranno solamente se Love dovesse lasciare sul piatto un po’ di milioni, come fatto da Griffin che ha scontato 13 milioni dei 60 che i Pistons gli dovevano. A quel punto Cleveland o lo paga fino al 2023 estinguendo poi il contratto oppure decide di spalmare i 47 milioni rimanenti in cinque anni, dando a Love 9.4 milioni l’anno fino al 2025 e permettendo più manovre salariali per la franchigia. Visto che non c’è fretta sul mercato, la prima opzione sembra la più plausibile.