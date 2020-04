Kevin Love verrà scambiato solo per giovani e scelte

Da qualche anno Kevin Love è sulla bocca di tutti quando si parla di mercato in casa Cleveland Cavaliers. Tuttavia il #0 ha firmato la scorsa estate un’estensione quadriennale che inizierà dalla prossima stagione e quindi resta assai difficile scambiarlo.

Chris Fedor, insider per cleveland.com, ha anticipato che Love potrà essere mandato via solamente se dovessero arrivare scelte oppure giovani di talento. Già in dicembre il giocatore era sul mercato, ma nessuna squadra ha voluto mettere sul piatto una prima scelta futura. Per dei Cavs con il secondo peggior record in NBA, Love ha tenuto medie di 17.6 punti, 9.8 rimbalzi e 3.2 assist con il 37% abbondante dall’arco.