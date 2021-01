Kevin Porter jr giocherà negli Houston Rockets

Kevin Porter jr giocherà per i prossimi tre anni (l’ultimo anno è una team option) negli Houston Rockets che nella notte hanno deciso di imbastire uno scambio con i Cleveland Cavaliers. Porter ai Rockets in cambio di una seconda scelta protetta.

Il giovane ha segnato 10 punti nella sua stagione da rookie, ma quest’anno non si è mai unito ai Cavs per problemi personali. L’ha fatto solo qualche giorno fa, dopo la trade che ha portato Prince e Allen in squadra, e ha scoperto che il suo armadietto è stato consegnato a Prince. Lì ne è scaturito un putiferio con il GM Altman e quindi si è lavorato immediatamente per scambiarlo. Il suo valore è crollato e quindi i Cavs, piuttosto di doverlo pagare per vari anni, hanno preferito scambiarlo per una seconda scelta protetta top-55, il ché vuol dire che quasi sicuramente quella scelta non andrà mai a Cleveland. I Cavs spesero 5 milioni più 4 scelte al secondo giro ai Pistons per prenderlo, un disastro da quel punto di vista.

Houston è in ricostruzione dopo la partenza di Westbrook e Harden (Oladipo potrebbe non restare) e quindi con questo giovane, scelto alla #30 al draft 2019, allungano la rosa di coach Silas e hanno la possibilità di farlo giocare.