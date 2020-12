Killian Hayes avrà un mentore d’eccezione

Il playmaker francese Killian Hayes è pronto a debuttare in NBA con i Detroit Pistons, che per lui hanno speso la scelta #7 al draft.

Il suo compagno ed ex MVP Derrick Rose è in scadenza a fine stagione e potrebbe lasciare la squadra già entro la trade deadline di marzo, però intanto vuole essere il mentore del giovane francese. “Il mio lavoro è quello di spingerlo e prepararlo”, ha detto D-Rose a Pistons.com. “Venendo da oltreoceano, i ragazzi giocheranno duro contro di lui, saranno aggressivi. Mio compito è quello di giocare aggressivo contro di lui durante tutta la durata del camp. Così quando giocherà le partite vere non sentirà tutta quella pressione”.

Killian Hayes viene da una stagione in EuroCup con i tedeschi del ratiopharm Ulm con circa 13 punti e 6 assist di media in 10 gare, ma anche 3.3 perse. Al tiro ha però sfiorato una stagione da 50/40/90