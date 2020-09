Klay Thompson è finalmente tornato in campo dopo aver saltato gli ultimi 15 mesi. Nelle scorse NBA Finals si è infatti rotto il legamento crociato anteriore.

Gli Warriors in questi giorni hanno organizzato degli allenamenti in una specie di “bolla” per riprendere l’attività e, come loro, anche tutte le altre squadre eliminate dai Playoffs di DisneyWorld. Per Golden State mancano Stephen Curry e Draymond Green.