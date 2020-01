Knicks e Hawks lasciano Drummond, Minnesota ci riprova per Russell

Il mercato NBA entra nel vivo, a circa tre settimane dalla chiusura. Ieri Minnesota ed Atlanta hanno dato vita al primo scambio del 2020 e sono proprio loro due delle tre squadre che ci riguarda.

Minnesota ha inseguito D’Angelo Russell per tutta l’estate e l’aveva quasi convinto a firmare prima che si materializzasse la sign&trade Durant-Russell tra Nets e Warriors. Ora i Timberwolves starebbero provando a rifarsi sotto, ma il suo contratto pesa e per ora Golden State non vorrebbe lasciarlo partire (anche per capire la sua coesistenza con Curry e Thompson che potrebbero tornare verso marzo).

Atlanta e New York si sono tirate indietro dalla corsa ad Andre Drummond: gli Hawks, specialmente, erano i grandi favoriti ma non vogliono cedere asset giovani o scelte per un giocatore che potrebbe non rimanere in estate (ed è lo stesso motivo per la rinuncia dei Knicks). Drummond ha una player option da oltre 27 milioni per la prossima stagione, ma quasi sicuramente non la eserciterà e potrà quindi sondare il mercato già nella sessione estiva.

New York non vuole privarsi di Barrett (infortunato alla caviglia, fuori almeno una settimana) e Robinson, ma tutti gli altri potrebbero essere inseriti in vari scambi, a partire da Marcus Morris, visti anche i molti contratti in scadenza o parzialmente garantiti: tra quelli non in un rookie contract, solo Randle è sotto contratto interamente garantito per la prossima stagione.