Knicks interessati a D’Angelo Russell, ma c’è poco tempo

Oltre a Minnesota, D’Angelo Russell piace tanto anche ai Knicks.

Secondo l’insider Ian Begley di SNY.tv, New York potrebbe offrire in cambio Bobby Portis (team option per la prossima stagione), Frank Ntilikina (1+1 rimanente) ed uno tra Ellington e Payton (solo un milione garantito per l’anno prossimo).

New York non vuole intasare il cap, a meno che non si riesca a convincere una stella, e per loro Russell sarebbe tra queste.

Giovedì sera è prevista la scadenza per fare gli scambi in NBA. Se non si riesce in questi giorni, se ne riparlerà in estate sia per quanto riguarda i Knicks, sia per Minnesota.