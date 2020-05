I Knicks pensano ad una trade per Chris Paul

Chris Paul ai Knicks è un rumor che dall’America inizia a farsi sempre più insistente. Ad inizio stagione, dopo lo scorsa pessima annata, mai nessuno avrebbe pensato di assorbirsi il suo contratto in uno scambio (85 milioni per i prossimi due anni, considerando che al 99% eserciterà la player option da oltre 44 milioni nel 2021/22).

Ian Begley, insider dei Knicks per SNY.tv, insieme all’esperto di salary cap Albert Nahmad, hanno mostrato alcune possibili trade per l’estate arancioblù. Alla base di tutto c’è il tentativo di assorbire il contratto di CP3 all’interno dello spazio salariale. NY difficilmente vuole mettere sul piatto scelte di questo draft, ma sembra certo che Sam Presti ne chieda almeno una al primo giro futura – NY ha quella di Dallas 2021, potrebbe tornare utile – più 1 o 2 al secondo giro.

I Knicks riusciranno davvero a prendere Chris Paul? Vediamo le possibili trade.

TRADE 1

OKC prende Ntilikina e Bullock

NY prende Chris Paul

Se i Knicks non esercitano team option su Portis, rinunciano ai Bird Rights di Harkless e infine non confermano Payton, Ellington e Gibson (solo un milione ciascuno garantito), allora hanno lo spazio per assorbire il contratto di CP3, e avrebbero altri 8 milioni da spendere prima di sforare, più la room mid-level exception da 5mln.

TRADE 2

OKC prende Payton, Ellington e Gibson

NY prende Chris Paul

Questo scambio permetterebbe ai Knicks di mantenere tutte le exceptions, ma ci sarebbe bisogno che OKC garantisse i contratti dei tre sopra menzionati (circa 25 milioni totali, tutti in scadenza a giugno 2021).

TRADE 3

OKC prende Knox e Bullock

NY prende Chris Paul

Sostanzialmente identica al primo scambio, con tutte le “rinunce” obbligatorie dei Knicks e 6.5mln disponibili, oltre alla mid-level exception da 5 milioni e le restanti firme al minimo.

TRADE 4

OKC prende Randle, Payton e Ntilikina

NY prende Chris Paul

Così facendo i Thunder, oltre a risparmiare parecchi soldi di luxury tax, prendono un play affidabile come Payton, da affiancare a Schroder, e un giovane di buone speranze come il francese. Inoltre con un Randle (nel 2021/22 ha garantiti solamente 4mln del suo contratto) che potrebbe prendere il posto lasciato dalla possibile partenza di Gallinari. Con questa mossa, i Knicks si assicurano CP3 e avrebbero anche tutte le exceptions a disposizione per firmare altri.