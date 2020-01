Kobe Bryant: “Diana Taurasi, Maya Moore ed Elena Delle Donne potrebbero giocare in NBA”

In un’intervista alla CNN in cui gli si chiedeva se sua figlia in futuro avrebbe mai potuto giocare nel campionato che lo aveva visto vincere 5 titoli, Kobe Bryant ha dichiarato che secondo lui ci sarebbero delle giocatrici WNBA che potrebbero giocare in NBA già oggi: “Penso che al momento ci siano un paio di giocatrici che potrebbero giocare in NBA. Diana Taurasi, Maya Moore, Elena Delle Donne; ci sono un sacco di grandi giocatrici là fuori, ce la potrebbero fare sicuramente.”