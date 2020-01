Kobe Bryant e la principessa Gianna

La notizia della scomparsa di Kobe Bryant, della sua amata figlia Gianna e delle altre sette persone di quel maledetto elicottero hanno sconvolto tutti. No, non solo noi insonni assidui amanti di NBA. Tutti.

Kobe è l’essenza dello sportivo, del figlio d’arte cresciuto con la palla in mano che in campo non vedeva limiti davanti a sé, o li vedeva solo come un’illusione, giusto per menzionare un suo maestro.

La mentalità di uno sportivo vincente ed affamato ha caratterizzato tutta la carriera di Kobe. La mentalità resta sempre, non cambia con l’arrivo della “pensione”. Gianna ce l’ha quella mentalità, ama ascoltare ogni singolo consiglio del papà e vuole imparare, è la prima a chiedere se ha un dubbio, vuole diventare più forte del papà. Già dalla scorsa stagione Kobe l’aveva portata a qualche partita tra WNBA e NBA, quest’anno è già a tre presenze allo Staples Center. Le prime volte era emozionata, non diceva una parola, rideva e basta con quell’apparecchio dentale alquanto antiestetico. Nelle ultime uscite non vedeva l’ora di incontrare i giocatori, chiedere consigli anche a loro. Gianna vuole diventare la migliore, è la stella di punta della Mamba Sports Academy fondata dal papà.

“Gigi”, come lo stesso Kobe la chiama, ha 13 anni ma vuole crescere in fretta, non ha tempo di giocare con le sue coetanee. Ha bisogno di una palla, vuole andare in palestra ad imparare dagli allenatori. Nelle prime partite della Mamba Academy si vedono già le movenze di un certo Kobe, ma sarà solo un caso…

Kobe e Gianna sono una coppia praticamente inseparabile, vanno insieme dappertutto, ovunque ci sia del basket per poter apprendere qualcosa di nuovo da aggiungere alle sue abilità da cestista. Kobe ha altre tre figlie tra cui una nata solamente qualche mese fa, ma è innegabile che Gianna abbia qualcosa in più: l’amore per la pallacanestro.

Kobe non ammette mai che sua figlia gli assomigli dal punto di vista della mentalità, non vuole regalare nulla a nessuno: lui per arrivare lì ci ha lavorato costantemente per trent’anni, di cui venti in NBA. Sebbene sia sua figlia, Kobe non può assurgere Gianna al suo livello, se non tra qualche anno quando avrà vinto titoli e ricevuto riconoscimenti in giro per il mondo. Kobe beato tra le donne, dalle sorelle alle figlie: ci piace pensare che sia tutto costruito alla perfezione perché un’altra Bryant, stavolta al femminile, segni un’epoca come fece per due decenni il #8 e #24 dei Lakers. Ad una partita WNBA dello scorso maggio i tifosi gli chiedono quando nascerà un maschio per continuare la generazione dei Bryant vincenti, lui risponde adducendo che il cognome è già in buone mani: “Questa signorina qui [indicando Gianna], lei è something else“. L’anno scorso ha poi aperto ad un’eventuale ultima gravidanza di Vanessa scherzando: “Se arriva un maschietto faccio il quintetto perfetto”.

Da quando si è ritirato, Kobe non ha assistito live a molte partite dei Lakers per un unico grande motivo, la famiglia: segue praticamente tutte le partite di pallavolo di Natalia, la figlia più grande che a dire il vero è più studiosa che sportiva, inoltre è sempre a quelle di Gianna anche perché è l’allenatore della sua Mamba Academy. Oltre a loro, però, trova sempre il tempo da dedicare a sua moglie Vanessa, con cui sta insieme ormai da vent’anni, e alle due bimbe più piccole, Bianka Bella di tre anni e Capri Kobe nata a giugno scorso (dai nomi delle figlie si capisce una volta di più quanto Bryant sia legato all’Italia). Da fuori, sembra il papà che tutti i figli vorrebbero avere: “Non è che non voglio andare alle gare dei Lakers, ma preferisco fare una doccia a B.B. e cantarle le canzoncine che le piacciono. Ho giocato vent’anni e mi sono sempre mancati questi momenti”, ha rivelato lo stesso Kobe al Los Angeles Times pochi mesi fa. Vuole stare il più possibile con la regina e le sue principesse – come spesso soprannomina Vanessa e le sue figlie – quasi per recuperare il tempo impiegato a lavorare in palestra e non a casa dai suoi affetti.