Kobe Bryant ha preso parte ad oltre 200 campagne di Make-A-Wish

Kobe Bryant è stato molto attivo nella beneficenza, tanto che il sito Make-A-Wish ha reso noti i numeri delle campagne a cui ha risposto presente.

Nei vent’anni in cui ha vestito la maglia dei Lakers, la leggenda ha risposto ad oltre 200 richieste per rendere felici dei tifosi, spesso con problemi, che avrebbero voluto incontrarlo.

“La pallacanestro è qualcosa che viene e alla fine va, ma la bellezza in tutto questo è provare ad usare quel tempo per essere da ispirazione per gli altri e fornire loro una sorta di evasione dai problemi della vita. Penso che sia qualcosa che vive ben oltre la pallacanestro ed è di sicuro più importante. È una delle cose più belle che abbia mai fatto”, ha detto in una intervista di qualche anno fa a Time Warner.

La fondazione di Make-A-Wish ha annunciato tramite People.com di essere devastata da questa notizia, ma che il popolo di Make-A-Wish ha voluto comunque ricordare Kobe con i racconti di molte famiglie aiutate dalla leggenda dei Lakers. Dietro ad un grande campione spesso si cela un grande uomo.