Se prima era quasi certo che Kobe Bryant venisse inserito nella Hall of Fame, ora c’è la certezza. Il suo nome sarà il primo della lista nella prima scrematura di mercoledì, poi verrà annunciato solamente ai primi di aprile durante le Final Four NCAA, ma possiamo dire che Kobe Bryant avrà il suo posto tra i grandi di sempre. Già ce l’ha, ma ora verrà certificato anche dalla Hall of Fame di Springfield.