Kobe, le parole degli amici Chris Paul e Carmelo Anthony

Gli amici di Kobe ci hanno messo un po’ ad elaborare il tragico fatto e, dopo il video strappalacrime di Wade ed il post di LeBron James, oggi è stata la volta di Chris Paul e Carmelo Anthony che su Instagram hanno parlato di Bryant.

Ecco le parole di CP3: “Non so se riuscirò mai ad elaborare tutto ciò. I miei genitori mi hanno sempre detto che ogni cosa accade per una ragione ed è tutto nel piano di Dio. Ma stavolta è diverso. Dita rotta o tendine d’Achille saltato non importa, tanto superavi tutto! Eri DIFFERENTE! A volte la competizione era così forte tra noi, che non avresti mai detto che ti stavo osservando: avevo bisogno di confrontarmi per vedere quanto dovessi ancora lavorare duro per raggiungerti. L’amore che mettevi per il gioco non era però minimamente paragonabile a quello che avevi per le tue ragazze! Tutte e 5! E poi Gigi, con cui avevamo già organizzato il matrimonio con Chris jr, era bella e grintosa quanto mai! Non ti ho mai visto così felice come durante la pensione: in questi giorni mi sono seduto, ho pregato e sperato che mia figlia mi guardi sempre nel modo in cui Gigi guardava te! Ti voglio bene e mi mancherai con tutto il cuore, fratello mio! Tutto il mio affetto a Vanessa e alle famiglie colpite”.

Ecco di seguito le parole di Carmelo Anthony:

“Dannazione fratello! Odio quando ho tantissimo da dire ma non mi vengono le parole. Tutte le volte in cui ho tanto da dire è quando non riesco a parlare. Urlo dentro me stesso ma non posso essere udito. Tu non sai quanto sia dura voler pretendere di sorridere quando ci sono in ballo queste emozioni.

Mi hai appena chiamato e mi hai detto che saresti venuto alla partita di venerdì (c’è Lakers-Blazers in programma, ndr) e che eri molto orgoglioso di me. A”prescindere da tutto devi rimanere fedele a te stesso e STAYME7O”, mi avevi detto.

Stavamo scherzando su quanto tu fossi duro con Gigi e le sue compagne, che avevano bisogno di un giorno di riposo! Questo dolore è insopportabile, Campione. Perché proprio te, fratello? Perché Gigi? Perché lasciare Vanessa con questa Tristezza e Dolore. PERCHÉ? Non ci sarà mai nessun senso per me. Lo so che non dovrei mettere in discussione il desiderio di Dio. So che Dio non fa errori, ma sembra che piova sempre più forte su coloro che meritano il sole.

Nella vita ci sono momenti in cui non hai parole per descrivere il dolore che stai patendo. Questo è uno di quelli. Continuerò a volerti bene, mi mancherai, ma non ti dimenticherò. La tua eredità durerà per sempre. La nostra amicizia non verrà mai dimenticata. So che sei qui vicino a me anche se non ti vedo! Riposa in pace ora. Non ci sono arrivederci, perché in qualsiasi parte tu sei, sarai anche nei nostri cuori”.