Kristaps Porzingis si è operato al menisco

Kristaps Porzingis ha sfruttato questo periodo di off-season per i suoi Dallas Mavericks per operarsi al menisco del ginocchio destro infortunato in gara-1 contro i Clippers.

Il lungo lettone aveva giocato anche le successive due partite prima di essere fermato dallo staff medico. Ora inizia l’iter di riabilitazione, ma dovrebbe essere pronto senza problemi per l’inizio del training campo 2020/21 (che in teoria dovrebbe iniziare tra un mese abbondante).

Nella sua prima stagione con i Dallas Mavericks ha tenuto medie di 20.4 punti e 9.5 rimbalzi in 57 presenze.