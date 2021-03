Kyle Lowry: “Mi ritirerò da Raptor”

Kyle Lowry sa di essere in scadenza di contratto e a rischio scambio, anche se 30 milioni sono difficili da inserire in una trade.

Da qualche settimana entra in spogliatoio salutando tutti i compagni perché si aspetta la trade da un momento all’altro. Kyle Lowry ha detto comunque di voler ritirarsi da Raptor: “Mi ritirerò da membro dei Toronto Raptors, che sia un contratto di un giorno (stile Pierce con Boston o Deng con Chicago, ndr) o qualsiasi altra cosa”, ha detto il #7 della squadra domiciliata a Tampa Bay. “Quando arriverà quel giorno spero che io, il mio agente, la dirigenza faccia ciò che è meglio per Toronto. Per quanto mi riguarda, invece, so che sto ancora giocando ad alti livelli e che posso ancora aiutare la squadra”.

Nelle scorse settimane si parlava di un forte interesse da parte dei Philadelphia 76ers, franchigia della sua città natale, ma la possibilità di realizzare uno scambio resta molto difficile. Arrivato nel 2012 a Toronto, l’ha portata al famoso titolo sette anni dopo: “Toronto è la mia squadra. La franchigia mi ha aiutato a diventare il giocatore e l’uomo che sono diventato. Ho migliorato il mio gioco, abbiamo vinto un titolo, questo, quello e quell’altro…il legame che abbiamo tra me e la società mi permette di dire che per me Toronto sarà sempre casa”.