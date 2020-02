La cerimonia per Kobe Bryant e le altre vittime in diretta su Sky Sport NBA

A poco meno di un mese dal tragico incidente di elicottero, la città di Los Angeles e il mondo dello sport sono pronte a dare l’ultimo saluto a Kobe Bryant e alla figlia Gianna. Il Kobe Bryant’s Memorial Service si terrà lunedì 24 febbraio – 24/2, i due numeri con cui giocavano Kobe e Gigi – a partire dalle 19 italiane e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport NBA (canale 206) nonché seguito sul sito di Sky Sport con una copertura dedicata. Nei giorni scorsi sono state diffure le informazioni per acquistare i biglietti per lo Staples Center, i cui proventi verranno interamente devoluti alla Mamba and Mambacita Spors Foundation. Significativa anche la scelta del prezzo degli stessi biglietti: quelli più vicini al palco sono in vendita a 224 dollari (cifra non casuale, che unisce i numeri di maglia di Gianna e di Kobe) ma alla stessa cifra (per posti di qualità inferiore) sarà possibile acquistarne una coppia, mentre i tagliandi per poter essere presenti saranno venduti a 24.02 dollari. Non è prevista invece – se non in una media zone esterna allo Staples Center, nel distretto denominato L.A. Live – la presenza di giornalisti accreditati all’evento all’interno dell’arena, così come non è prevista nessun tipo in interazione tra la stampa, i membri della famiglia Bryant e gli ospiti attesi all’evento. Sarà però possibile seguire l’evento in diretta su Sky Sport NBA con l’intervento di persone importanti nella vita di Kobe Bryant, dopo che la sua memoria era già stata celebrata in più occasioni durante il weekend dell’All-Star Game.

–

Uff stampa Sky Sport NBA