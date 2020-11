La fidanzata lascia Lamar Odom: “Ha disperato bisogno di aiuto”

Le foto ed i video di un Delonte West in via di recupero, grazie a Mark Cuban ed altri amici che l’hanno convinto a riprendere per mano la sua vita, ha commosso tutti noi. Ma purtroppo c’è un altro ex giocatore NBA che non se la sta passando per nulla bene.

Lamar Odom ci è ricascato e la sua fidanzata Sabrina Parr non ce l’ha più fatta e l’ha mollato. Il giocatore ex Clippers, Heat, Lakers e Mavericks era molto attivo sui social, con l’ultimo post proprio riferito alla fine del rapporto con la fidanzata.

La 33enne allenatrice di fitness ha scritto via Instagram: “Sapete tutti che sono franca e trasparente: devo dirvi che non sono più insieme a Lamar Odom. L’ho amato calorosamente, ma non sono più capace di dargli quell’aiuto di cui ha assolutamente bisogno. Gli auguro il meglio e pregate per tutti coloro che ne sono coinvolti”.

Dovevano sposarsi a novembre 2021, poi avevano anticipato di qualche mese. La Parr non ha fatto chiaro riferimento alla droga, ma è probabile che l’ex giocatore dei Lakers ci sia ricascato di nuovo. Qualche anno venne “salvato” anche da Kobe Bryant e suoi ex compagni, che l’avevano convinto a farsi curare in clinica.