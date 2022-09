La Globalizzazione dell’NBA, quando il processo diventa inverso

Ah, gli anni ’80, per qualcuno magici, per altri un mito, per altri ancora un pensiero nostalgico. Per gli appassionati di basket questo decennio rappresenta un nuovo ciclo tutto targato NBA, con l’apice che viene raggiunto nelle sfide tra le eterne rivali Los Angeles Lakers e Boston Celtics, che assumono i volti di Magic Johnson e Larry Bird, con la lega che passa nelle mani dell’uomo che la renderà un fenomeno mondiale, quel David Stern che nel Febbraio 1984 divenne il Commissioner e che ci ha lasciato appena 2 anni fa, poi, ancora, l’esordio di Michael Jordan in maglia Chicago Bulls, insomma anni da ricordare per i cestisti e gli amanti del basket di tutti i continenti. Ma quella degli anni ’80 fu anche la decade in cui gli storici tendono posizionare l’inizio della Globalizzazione contemporanea, un processo ben più antico di quanto si possa credere, ma che ebbe una svolta sensazionale proprio a ridosso della fine del XX secolo, quando la Guerra Fredda si concluse e vennero siglati alcuni importanti accordi tra i vari paesi che permisero la circolazione di prodotti ma soprattutto di idee e di stili di vita.

Questo fenomeno non può non venire considerato se si va a ragionare in merito all’espansione dell’NBA a partire da questo decennio tanto agognato dai fans di tutte le ere, visto che è anche merito di questa nuova e sempre più libera circolazione di video, nomi, marchi e chissà quanto altro ancora se nel corso degli anni in giro per l’Europa, l’Asia e ultimamente anche l’Africa sono diventati sempre più eroi delle nuove leve i giocatori delle squadre americane. Basti pensare a Michael Jordan, che nel 1984 non era nient’altro che un giovane dal talento smisurato su cui il nuovo Commissioner decise di puntare per poter realizzare il proprio obiettivo di una lega globale, capace di diventare il sogno di milioni di appassionati in tutto il mondo. Ecco che allora tutto iniziò a crescere, i soldi in arrivo dai diritti televisivi, i numeri di spettatori, i contratti ai giocatori, i valori delle franchigie e tutto grazie ad un lavoro meticoloso basato sul global project.



Ma a 40 anni dall’inizio di quel sogno chiamando NBA, si può dire che il processo di Globalizzazione della lega verso l’esterno, quindi dell’USA verso il resto del Mondo, possa oggi avere anche degli influssi di processo inverso? Per dare una risposta i dati ci possono venire in soccorso, anche semplicemente ragionando sui giocatori presenti nella lega. I roster delle squadre ci dicono che oggi l’NBA ospita 128 cestisti provenienti da paesi che non siano gli Stati Uniti, una vera e propria legione, impossibile anche solo da pensare qualche decennio fa. Tutto ciò diventa ancora più impressionante se si va ad osservare il livello che questi fenomeni del basket extra USA hanno raggiunto, dimostrato dagli enormi contratti firmati con le squadre. Di 30 franchigie, infatti, ben 7 hanno come giocatore col contratto firmato maggiore, dei cestisti nati fuori dai confini americani, con anche alcuni supermax contract, come li chiamano oltreoceano, da più di 40 milioni annui, come nei casi dei Dallas Mavericks per Luka Doncic, dei Denver Nuggets per Nikola Jokic e dei Milwaukee Bucks per Giannis Antetokounmpo. Non mancano anche alcune eccezioni, come quella di Joel Embiid ai Philadelphia 76ers, dove la superiorità rispetto ad un compagno è palese ma celata dal punto di vista contrattuale da firme senza senso avvenute negli anni precedenti di giocatori USA.



C’è un ulteriore dato che evidenzia questo contro processo in casa basketball americano. Dalla stagione 1955-1956 viene assegnato il premio di MVP, Most Valuable Player, della lega, ossia un trofeo dato al giocatore che più di tutti nell’arco della stagione si è evidenziato per prestazioni al di sopra delle altre. Nel corso degli anni il titolo, chiamato Maurice Podoloff Trophy, in nome del Presidente NBA che volle istituirlo, è stato consegnato ad un gran numero di giocatori differenti per un totale di 67 annate coperte. Nei primi 63 anni tra i giocatori premiati con questa onorificenza, quindi da Bob Petit nel 1955-56 a James Harden nel 2017-18, compaiono solamente per tre annate giocatori nati al di fuori dei confini USA, ovvero quelli del triennio dal 2004 al 2007, con il canadese Steve Nash prima per ben due volte ed il tedesco Dirk Nowitzki poi. Andando a vedere gli annali delle premiazioni, però, si può osservare come oggi da ben quattro anni consecutivi l’MVP vada a due giocatori europei, ovvero Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, entrambi per due anni a testa, con i bookmakers che sono pronti a scommettere sul fatto che anche in questa stagione possa essere un natio del Vecchio Continente a portarsi a casa il titolo. Si può dunque terminare asserendo come l’idea di David Stern di conferire all’NBA un’aurea di internazionalizzazione, cavalcando come un surfista con un onda in arrivo lo tsunami della Globalizzazione, possa essere definita un successo, non solo per quello che la lega americana è riuscita a conferire a milioni di appassionati e non nelle nazioni che non fossero gli Stati Uniti d’America, ma anche per quello che in cambio è riuscita ad ottenere, ovvero nuovi campioni, nuove opportunità ed un incremento sempre più palese dell’attenzione attorno a sé.