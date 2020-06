La NBA è tornata! Come, dove, quando si riparte

Ora è ufficiale, la NBA è tornata! Il Board of Governors ha infatti approvato il programma definitivo per ripartire e concludere la stagione 2019/20 durante l’estate. Portland unica squadra a votare contro.

Si torna a giocare il 31 luglio e lo si farà fino al 12 ottobre, giorno dell’eventuale gara-7 delle Finals. Sono queste le date di inizio e di fine della “nuova stagione NBA”.

30 giugno / 7 luglio – arrivo ad Orlando

8 luglio – inizio training camp

31 luglio – primo giorno di gare

12 ottobre – eventuale gara-7 di finale

Il 31 luglio, infatti, si tornerà finalmente a giocare a porte chiuse nel Walt Disney Land Resort di Orlando, dopo un periodo di quarantena per tutti e circa tre settimane di allenamenti per riprendere la forma ideale.

Si manterrà sempre la suddivisione tra Conference, quindi non ci sarà la lista 1-16 (così era girata voce qualche settimana fa).

Saranno 22 le squadre ad Orlando, con ogni giocatore che può portare massimo due persone tra parenti o amici. Sono 13 dalla Western e 9 dalla Eastern, in quanto sono quelle che, per ogni Conference, hanno massimo sei gare di ritardo dall’ottavo posto. Le otto squadre già eliminate e che non voleranno in Florida sono Warriors, Cavaliers, Timberwolves, Hawks, Pistons, Knicks, Bulls e Hornets.

22 squadre a Orlando

8 gare a testa di regular season

Tornei play-in tra 8° e 9° posto, se differenza minore di 4 partite

Playoffs normali con serie al meglio delle 7 partite

Queste 22 squadre giocheranno 88 gare totali di regular season (al momento dello stop ne mancavano ben 259), quindi 8 a testa, in modo tale da raggiungere il fatidico limite delle 72 partite per ottemperare agli obblighi contrattuali con le TV nazionali e locali. Non tutte avranno le stesse gare giocate, quindi si guarderà alla percentuale di vittorie per decretare la classifica finale. Si giocherà in due Arene dentro al resort, con varie partite durante il giorno, probabilmente partendo presto nel pomeriggio americano (corrispondente a “orari europei”): si ipotizzava ore 12, ore 16 e ore 20, ma non c’è ancora ufficialità a riguardo.

Dopo di quello, ci sarà un breve torneo play-in (per entrambe le Conference) con le squadre in lotta per i Playoffs, solamente se il distacco tra ottava e nona è di massimo 4 gare, altrimenti l’ottava va diretta ai Playoffs. Il torneo consiste in una sfida a due tra ottava e nona: se l’ottava vince, passa. Se la nona vince la prima partita, se ne giocherà un’altra che deciderà chi si qualificherà alla postseason.

Alla fine, con le 16 qualificate, si partirà con la normale formula Playoffs (serie classiche al meglio delle 7) con circa quattro partite al giorno nei primi due turni e 1-2 gare in quelli successivi.

Le Finals saranno tra fine settembre e metà ottobre, con l’eventuale gara-7 che sarà prevista per il 12 ottobre.

Per lottery e draft, invece, le date sono 25 agosto e 15 ottobre:

La NBA finalmente è tornata!