La NBA inserirà un altro sponsor nelle maglie?

Le stagioni NBA influenzate dalla pandemia (la 2019/20 e poi 2020/21) hanno riportato e porteranno enormi perdite nelle casse delle singole franchigie e di tutta la NBA. Per questo Adam Silver potrebbe dare il via libera per un secondo sponsor sulle maglie delle squadre e il presidente dei Cavs si è detto a favore della misura.

Nell’idea della NBA sarebbe una cosa temporanea solo per questa stagione (e forse la successiva) ma se la cosa dovesse andare bene allora potrebbe restare in via definitiva per più anni.