La NBA pensa a Playoffs 1-16 in campo neutro

La NBA sta lavorando al ripristino della stagione fermata lo scorso 11 marzo dal caso Gobert e dalla susseguente pandemia di Covid-19.

Quasi sicuramente, se si riprende (decisione attesa per la prossima settimana), sarà in campo neutro e molto probabilmente a DisneyWorld.

Ai tre scenari esposti in questo pezzo (dove il punto A sembra il più probabile) oggi ESPN ha lanciato una quarta possibilità, cioè dei Playoffs a 16 squadre dove non c’è la divisione tra East e West.

Essendo azzerati gli spostamenti, questo sarebbe fattibile e potrebbe anche portare ed un’eventuale finale NBA tutta losangelena. Qui gli scontri, con i seed di riferimento: le vincenti delle sfide con lo stesso colore si incontreranno al secondo turno e via via con il tabellone, come lo trovate di seguito:

1 Bucks vs 16 Magic

8 Heat vs 9 Thunder

5 Celtics vs 12 Sixers

4 Clippers vs 13 Mavericks

3 Raptors vs 14 Grizzlies

6 Nuggets vs 11 Pacers

7 Jazz vs 10 Rockets

2 Lakers vs 15 Nets