La NBA pensa ad un mese di training camp prima della ripresa

La NBA è ferma da un mese e non si sa se la stagione ripartirà, tuttavia si sta lavorando a fare di tutto per essere pronti una volta che verrà dato il via libera per ricominciare le attività sportive.

I dirigenti e gli allenatori pensano che serva un nuovo training camp di 25 giorni: l’idea è quella di un allenamento individuale per i primi 11 giorni e poi allenamenti di squadra per due settimane piene, come riportato nel podcast di Brian Windhorst di ESPN.

Ipoteticamente si punta a tornare in palestra ai primi di giugno, per poi tornare a riprendere a giocare le partite a luglio (Toronto ha sospeso ogni evento pubblico fino al 30 giugno). Da capire anche se le partite saranno a porte chiuse oppure aperte a tutti.

Ai primi di maggio Adam Silver cercherà di dare notizie più certe sul tentativo di ripartenza.