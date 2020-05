La NBA punta a riprendere il prossimo 31 luglio

La NBA sta lavorando intensamente per far ripartire la stagione e ora abbiamo anche la data.

L’idea è quella di ricominciare il 31 luglio a Disney World, dopo che tutti sono tornati negli USA e che tutti hanno fatto la quarantena obbligatoria e i vari controlli necessari.

Da capire come si riprenderà, ma essendo tra due mesi è probabile che si vada direttamente ai Playoffs: all’inizio con un mini torneo con le squadre in lotta per l’ottavo posto e poi con le serie classiche al meglio delle 7 partite.