La NBA toglie la marijuana dalla lista di sostanze vietate, Durant: “È come il vino”

Il processo di tolleranza della marijuana all’interno della NBA è partito nel 2019, ma adesso è ufficialmente scritto nel contratto collettivo: ai giocatori NBA non è più proibito fare uso di marijuana.

Kevin Durant, che non ha mai fatto mistero di essere un utilizzatore regolare di marijuana, ha chiamato il Commissioner Adam Silver per convincerlo: “L’ho chiamato e mi sono espresso a favore della rimozione della marijuana dalle sostanze proibite. Lo stigma non è più così negativo, e non ti colpisce negativamente. Lui era d’accordo, a me semplicemente piace la pianta, tutto qui.”

Al momento del faccia a faccia tra Durant e Silver, KD si è presentato dopo aver fumato marijuana: “Silver ha sentito l’odore quando sono entrato, quindi non ho dovuto dire granché, ha capito subito l’andazzo. Voglio dire, è l’NBA, tutti lo fanno. A questo punto è come il vino.”