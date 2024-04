La stagione NBA 2023/24

La stagione NBA sta per entrare nella sua fase più calda, quella delle partite da ricordare, nelle quali il livello inevitabilmente si alza rispetto alla regular season, quando molti giocatori – specialmente in questo periodo – cominciano ad attivare il “risparmio energetico” proprio per arrivare al top della forma nel momento clou.

In questo momento la lotta per un posto ai playoff è molto serrata, specialmente considerando il formato dei play-in introdotto da qualche anno. In cosa consiste? Se prima le prime otto classificate di Western Conference ed Eastern Conference accedevano ai playoff, adesso la qualificazione diretta è garantita solo per le prime sei di ogni Conference. Le squadre dalla settima alla decima posizione si affrontano invece in una sorta di quadrangolare che premia due squadre: la settima affronta l’ottava, chi vince va ai playoff mentre chi perde gioca un’altra gara contro la vincitrice fra la nona e la decima, valida per l’ultimo slot della post-season.

Nella Eastern Conference, contraddistinta dal dominio dei Boston Celtics cui fanno seguito i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, la lotta è allargata a diversi team come gli Indiana Pacers, i Miami Heat, i Philadelphia 76ers, i Chicago Bulls e gli Atlanta Hawks.

Nella Western Conference, che vede primeggiare i campioni in carica dei Denver Nuggets il cui simbolo è il mastodontico centro Nikola Jokic, l’ammucchiata è altrettanto corposa. Comprende i Sacramento Kings, i Phoenix Suns, i Los Angeles Lakers, i Golden State Warriors e gli Houston Rockets. Abbiamo citato dunque due squadre con altrettanti formidabili campioni come LeBron James e Steph Curry, già vincitori di diversi titoli NBA ma anche di finali perse: c’è da scommettere che daranno tutto per poter giocare ancora le partite in cui storicamente si esaltano.

